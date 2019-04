Google macht Twint Konkurrenz

Der elektronische Bezahldienst Google Pay startet heute Dienstag auch in der Schweiz. Partner sind Cornèrcard, Bonus-Card, Swiss Bankers, Revolut und Boon sowie Visa und Mastercard.

Bald würden auch die Credit Suisse mit Prepaid-Karten sowie das Fintech Neon mitmachen, teilte Google am Dienstag mit. Mit dem Startschuss für Google Pay können die Nutzer von Android-Handys via der Kontaktlos-Technologie NFC (Near Field Communication) bezahlen. Bei Transaktionen über 40 Franken muss zusätzlich noch das Telefon entsperrt werden.