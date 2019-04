«Google bedroht das freie Netz, Facebook bedroht die Demokratie»

Mit grosser Macht kommt grosse Verantwortung. Wird Google seiner Verantwortung gerecht, oder missbraucht es seine Macht?

Das ist eine schwierige Frage. Aber letzten Endes ist die Antwort gar nicht so entscheidend. Google mag seine Macht nicht missbrauchen wollen, aber es gebraucht sie. Und sie sind so mächtig, dass bereits der Gebrauch dieser Macht missbräuchlich ist, unabhängig davon, was sie wollen. Nehmen Sie das AMP-Projekt. Mit dem Format laden Webseiten schneller, und man könnte das für eine gute Sache halten, weil das Netz leichter zugänglich wird. Man könnte aber auch sagen, dass Google versucht, das World Wide Web in ein Google Web zu verwandeln.

Google entwickelt den wichtigsten Browser der Welt, und es entwickelt das wichtigste Betriebssystem der Welt - Android. Aber ist Android überhaupt noch Open-Source-Software, oder hat es sich längst in ein geschlossenes System verwandelt?

Im Kern ist Android quelloffen. Sie können es nutzen, um Ihr eigenes Betriebssystem darauf aufzubauen, so wie wir es mit Firefox OS versucht haben. Das ist gut. Aber das hat nichts mit dem Android zu tun, wie Sie es als Nutzer kennen. Der Code besteht aus eng verknüpften Daten und Diensten. Wenn ich an Android denke, denke ich an Google Maps, an Google-Accounts und den Play Store mit seinem App-Ökosystem. Das sind alles proprietäre Dienste, die Google über den quelloffenen Code gestülpt hat. Ist Android dann noch ein Open-Source-Betriebssystem? Natürlich nicht.

Sie haben Firefox OS erwähnt, Ihr eigenes Betriebssystem. Warum sind Sie damit gescheitert? Hat Google nur versucht, sich Konkurrenz vom Leib zu halten, oder haben Sie selbst auch Fehler gemacht?

Mit Sicherheit haben wir eine Menge Fehler gemacht. Microsoft, Nokia und Blackberry würden vermutlich das Gleiche sagen. Es gibt viele Unternehmen, die gern im Markt für mobile Betriebssysteme mitspielen würden. Trotzdem sind nur Google und Apple übriggeblieben. Firefox OS hatte seine Schwächen, aber so oder so hatte es von Anfang an keine Chance. Wir leben in einer Welt, in der Hard- und Software eng miteinander verbunden sind. Wer Geld in App-Stores ausgibt und Käufe an seinen Account knüpft, der wechselt nicht mehr. Deshalb ist es schwer vorstellbar, dass irgendjemand den Smartphone-Markt aufmischt. Wir waren weit davon entfernt, auch nur ansatzweise zu konkurrieren. Es liegt einfach zu viel Macht in zu wenigen Händen.

Es gibt noch ein anderes Unternehmen, das viel Macht in seinen Händen hält: Ist Facebook eine noch grössere Bedrohung für das Netz als Google?

Ich würde sagen, dass Facebook zumindest die lautere Bedrohung ist. Es hat einfach so grosse Auswirkungen auf unser Sozialleben. Ein Beispiel: Vergangenes Jahr wollte ich eine Weihnachtsfeier für meine Familie organisieren. Ich habe versucht, alle per E-Mail einzuladen ... Da sehen Sie es, Sie lachen. Das ist so ungewöhnlich, dass ich den Satz nicht mal beenden muss. Dabei wollte ich doch nur verhindern, dass Facebook von meiner Veranstaltung erfährt. Sie sammeln schon so viele Daten, da sollten wie sie nicht mit noch mehr Informationen füttern.

«Nutzen Sie Alternativen, wann immer Sie können.»

Autofahren darf man nur mit Führerschein, aber Surfen geht auch ohne Facebook-Konto.

Das stimmt, aber ganz so einfach ist es nicht. Ich nutze den Google-Konkurrenten DuckDuckGo für 80 Prozent meiner Suchanfragen, und der einzige, den das betrifft, bin ich. Aber wenn ich versuche, komplett auf Facebook, Instagram und Whatsapp zu verzichten, beeinflusst das mein Privatleben. Auf Ihre Frage würde ich vermutlich so antworten: Google bedroht das freie Netz, Facebook bedroht die Demokratie und den sozialen Frieden.