Eine halbe Stunde ging gar nichts mehr

Zahlreiche Störungen aus mehreren Ländern: Bei Whatsapp ging eine kurze Zeit über gar nichts mehr. Keine Meldungen konnten versandt oder empfangen werden. Hunderte Meldungen gingen in den letzten Minuten ein. Auch die Desktop-Anwendung war nicht aufrufbar.

Eine internationale Störungskarte des Portals zeigte Probleme in Europa, Nord- und Südamerika, in der Türkei, im nahen Osten und in Südostasien.

Who else is on twitter to check if whatsapp is down #whatsappdown. :face_with_rolling_eyes: pic.twitter.com/uqURoHBrXX