Die Internet-Archäologen

Kuriose Galerie mit tieferem Sinn

Diese digitale Schatztruhe machen sich seit einigen Jahren bereits Olia Lialina und Dragan Espenschied zunutze. Die beiden in Deutschland ansässigen Künstler, Dozenten und Gestalter veröffentlichen Screenshots von alten Geocities-Dependancen auf einem Tumblr-Blog – alle zwanzig Minuten gibt es eine neue Ansicht. Eine unfreiwillige Ironie der Geschichte: Der serbelnde Anbieter Tumblr wurde gerade erst für einen Spottpreis von Automattic aufgekauft und droht nun den Weg seines Vorgängers aus den Neunzigerjahren zu gehen.

Was zuerst einmal wie eine kuratierte Galerie früher Online-Kuriositäten anmutet, hat aber auch einen tieferen Sinn. Bislang fragen wir uns kaum in einem grösseren gesellschaftlichen Zusammenhang, was es bedeutet, wenn Inhalte für immer aus dem Netz verschwinden. Das passiert übrigens ständig und aus verschiedenen Gründen: System-Versionen werden nicht länger unterstützt, Domains werden nicht länger gepflegt und bezahlt, Unternehmen gehen pleite oder werden verkauft.

Das Archivieren von digitaler Geschichte wird somit zum kostspieligen und aufwendigen Unterfangen, für das niemand offiziell zuständig ist. Klassische Archäologie beispielsweise wird von staatlichen Einrichtungen und Hochschulen unterstützt und betrieben – für den digitalen Raum gibt es Derartiges bislang noch nicht.

Web-Konservierung als kollektiver Effort

Damit so ein massiver Verlust wie der von Geocities in Zukunft abgefedert werden kann, hat Espenschied den Webrecorder ins Leben gerufen. Mit dem Tool können Nutzer ganze Websites archivieren, die in ihrer vollen Funktionalität erhalten bleiben sollen, auch wenn die zu Grunde liegenden Technologien wie beispielsweise Flash eines Tages aufhören zu existieren. Ähnliche Projekte wie The Internet Archive können das noch nicht vollumfänglich leisten.