Alle 15 Minuten eine Vergewaltigung – Indien rüstet auf

Gesichtserkennung in einem Café: Käme man in Europa auf diese Idee, würden wohl viele Kunden wegbleiben. Aber in Indien finden das etliche Besucher cool und trendy. Zumindest sagt das die junge Verkäuferin Surya Gupta. Sie arbeitet in der Hauptstadt Neu Delhi für die Cafékette Chaayos, die seit kurzem mit der Technologie experimentiert.