Mit dem Handy gegen Lebensmittelabfälle

Too Good To Go, 2015 in Dänemark lanciert, folgt einem denkbar einfachen Konzept: Restaurants, Bäckereien und Supermärkte bieten als Partner überschüssige Ware zu reduzierten Preisen in einer sogenannten Wundertüte an. Der Nutzer kann diese über die App kaufen, es hat, solange es hat. Abgeholt wird in einem festgelegten Zeitfenster – was der Käufer ganz genau erhält, variiert von Tag zu Tag. Über 13 Millionen Mahlzeiten wurden so bislang nicht weggeworfen.

Gerettete Mahlzeiten hierzulande: 238’000

In der Schweiz gibt es Too Good To Go bereits seit 2016, seit vergangenem Jahr auch mit einem eigenen Team, das im Zürcher Seefeld sitzt. Gerettete Mahlzeiten hierzulande: 238’000, Tendenz schnell steigend. Fast 1000 Betriebe beteiligen sich laut eigenen Angaben bereits in der Schweiz, unter ihnen auch grosse Marken wie Migros, Globus oder Tibits. Coop nimmt momentan nur mit einem Karma-Laden in Zug teil.

Derzeit wachse die App sehr stark, bestätigt Delila Kurtovic vom Schweizer Ableger: Rund 1500-mal würde sie täglich in der Schweiz heruntergeladen. Einen direkten Zusammenhang mit den Klimastreiks der letzten Wochen sehe sie nicht, aber sie stellt fest: «In den Köpfen der Menschen hat sich viel verändert.» Doch Too Good To Go will nicht einfach nur technische Lösung sein. «Wir sehen uns nicht als App, sondern als Bewegung, die sich für Lebensmittelrettung einsetzt. Über die App wollen wir möglichst viele Menschen erreichen und Aufmerksamkeit für das Thema generieren», betont Kurtovic.

Und die Partner? Für Tibits spiegeln sich in der App die eigenen Werte: «Wir verstehen uns von jeher als nachhaltiges Unternehmen», sagt Mitgründer Reto Frei. «Durch die Kooperation mit Too Good To Go können wir unseren Nachhaltigkeitsgedanken noch weiter ausbauen und Food-Waste vermeiden.» Der Mehraufwand halte sich für die Filialen in Grenzen: Ein Mitarbeiter schöpfe die verkauften Portionen ab, «zudem muss das Angebot am Abend regelmässig geprüft werden, um abzuschätzen, wie viele Portionen wir über die App zur Verfügung stellen können». Wenn so aber Essen gerettet werde, nehme man den Aufwand gerne in Kauf.

Das Finanzielle steht nicht im Vordergrund

Aber lohnt sich das auch finanziell? Frei wägt ab: «Die Einnahmen und die zusätzlichen Aufwände decken sich in etwa. Ein Profit ist aber auch nicht primär unser Ziel bei dieser Zusammenarbeit.»

Auch bei Globus sieht man in Too Good To Go eine hilfreiche Erweiterung des eigenen Engagements: «Globus hat bereits vor der Partnerschaft mit Too Good To Go mit lokalen Projekten dem Food-Waste entgegengewirkt. Mit der App hat Globus nun eine zeitgemässe und sinnvolle Form gefunden, Nahrungsmittel und Take-away-Speisen nachhaltig zu verwerten», sagt Marcela Palek, Pressesprecherin des Warenhauses. Auf die Frage nach Kosten und Mehreinnahmen durch die App antwortet sie diplomatisch: «Die Nachhaltigkeit und die Verminderung des Food-Waste stehen bei diesem Projekt klar im Vordergrund.»