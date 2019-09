«Dieses Mode-Konzept kann gar nicht nachhaltig sein»

Auch Modeketten wie Zara, H&M und Uniqlo – Roger Federers Kleidersponsor – haben sich jüngst mit Versprechen bezüglich Nachhaltigkeit hervorgetan. Weniger CO 2 , mehr erneuerbare Energie einsetzen, weniger Abfall produzieren: Die Stossrichtungen hin zu einer grüneren Mode sind vielfältig. Diese Initiativen entsprechen ganz dem Zeitgeist. Und sie sind nötig, wollen die Produzenten ihr schlechtes Umweltimage loswerden. Der WWF weist in einer Studie aus dem Jahr 2017 aus, dass die Branche für rund 1,7 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr verantwortlich ist. Das ist deutlich mehr als etwa in der Luftfahrtbranche.

«Nicht zum Fliegen gekommen»

Am Forschungszentrum Gottlieb-Duttweiler-Institut beschäftigt man sich unter anderem auch mit der Zukunft der Mode. Forschungsleiter Karin Frick sagt zu nachhaltiger Mode: «Im Vergleich zu nachhaltigem Essen ist das Pendant in der Textilindustrie nicht zum Fliegen gekommen.» Das habe auch damit zu tun, dass bei den Konsumenten vor allem der Preis und das Aussehen stimmen müsse. Und es gehe vor allem auch darum – wortwörtlich –, mit der Mode Schritt zu halten. Mit der Geschwindigkeit, mit der neue Kollektionen auf den Markt gebracht würden, könnten nachhaltige Labels gar nicht mithalten, so Frick. Fast Fashion wird dieses Phänomen genannt. «Dieses Konzept kann gar nicht nachhaltig sein.» Dabei entsteht nun das Dilemma: Mode sei sehr kurzlebig und nachhaltig produzierte Kleider würden automatisch ins Hintertreffen geraten, sagt Frick. Bei vielen Aktionen bezüglich nachhaltiger Mode gehe es denn auch vor allem darum, Werbung damit zu machen, und weniger um den wirklichen Einfluss auf die Umwelt, sagt Frick.

Schweizer Labels in Nischen

Heutige nachhaltige Mode ist meist nur in Nischen zu Hause. Auch Schweizer Labels wie ZRCL oder Nikin mischen in dem noch kleinen Markt mit. ZRCL – die Abkürzung steht für Circle – produziert etwa bio und CO 2 -neutral. Nikin lässt pro Kleidungsstück einen Baum pflanzen. Seit rund 20 Jahren versucht Coop mit Naturaline Fuss zu fassen. Da spüre man in der letzten Zeit einen Anstieg der Nachfrage, heisst es auf Anfrage. Doch Naturaline macht nur rund ein Drittel der Coop-Eigenmarken-Textilien aus. Einen Schub für nachhaltige Mode verspricht man sich in Deutschland vom sogenannten Grünen Knopf. Das staatliche Label wurde am 9. September lanciert. Dieses soll mehr ökologische und soziale Qualität bei Textilerzeugnissen gewährleisten. Kritisiert wird das Label von Produzenten wie auch Umweltaktivisten gleichermassen. Letztere sehen zum Beispiel die Bedingungen, unter denen das Label operiert, als zu lasch an.

Weniger Kleider als Lösung?

Einen Lösungsansatz ortet Karin Frick denn auch nicht nur bei der Textilindustrie selbst. «Ein Wandel muss nicht nur in der Industrie einsetzen. Die Kunden müssten auch weniger Mode kaufen», sagt Frick.