Das Magic Keyboard im Test – Diese iPad-Tastatur kostet mehr als ein iPad Das neue Magic Keyboard von Apple kostet viel – und bietet viel. Wir haben es ausprobiert und mit günstigeren Alternativen verglichen. Rafael Zeier

Das Magic Keyboard (rechts) lässt das iPad über der Tastatur schweben. Beim Smart Keyboard Folio (links) gibt es nur zwei fixe Bildschirm-Winkel. Foto: Rafael Zeier

Fast 400 Franken für eine Tastatur? Nun hat Apple komplett den Verstand verloren. Oder doch nicht?

Die offiziellen Apple-Tastaturen fürs iPad waren schon immer teuer und wurden mit jedem neuen Modell noch etwas teurer. Wer sparen wollte, war in der Vergangenheit mit Logitech-Tastaturen jeweils gut beraten.

Allein von Apple gibt es aktuell drei verschiedene iPad-Tastaturen: das Magic Keyboard (320/380 Franken), das Smart Keyboard Folio (200/220 Franken) und das Smart Keyboard (180 Franken). Foto: Apple

Die neuste iPad-Tastatur heisst Magic Keyboard, kostet je nach Grösse 320 oder 380 Franken und passt an alle Varianten des iPad Pro ohne Home-Knopf, die seit 2018 erhältlich sind. In meinem Test von 2018 war ich mit der damaligen iPad-Tastatur von Apple eher unglücklich. Sie hatte nur gerade zwei Bildschirmwinkel, machte das schlanke iPad zu einem Panzer, und zudem war das Material nicht besonders hochwertig und sah schnell abgenutzt aus.

Das Magic Keyboard ist nun Apples zweiter Anlauf einer rundum tollen iPad-Tastatur. Um alle glücklich zu machen, hat Apple alles reingesteckt was geht. Flexible Bildschirmwinkel, beleuchtete Tasten, einen zusätzlichen USB-C-Anschluss und sogar ein Trackpad für Mausbedienung, wie man es von Laptops kennt.

Das alles hat seinen Preis – nicht nur finanziell, sondern auch in Sachen Gewicht. Das iPad wiegt in der Hülle mehr als mancher Laptop. Entsprechend zwiespältig fiel mein erster Eindruck aus.

Erstaunlicherweise ist das Gewicht im Alltag ein viel kleineres Problem, als man erwarten würde. Das liegt vor allem an einer Neuerung: Da man das iPad nun mit etwas Übung und einer Hand von der Hülle ab- und andocken kann, nutzt man das iPad wieder häufiger als Tablet und nicht immer nur als Laptop.

Braucht man das Trackpad oder die Tastatur, dockt man das iPad in Sekundenschnelle an, und wenn man auf dem Sofa einfach etwas lesen will, nimmt man nur das iPad mit und lässt die Hülle auf dem Tisch stehen.

Was die Neigungswinkel angeht, ist Microsofts Surface-Tablet nach wie vor führend. Apple bietet nun zwar auch flexible Winkel, aber die sind immer noch arg eingeschränkt. Besonders weit nach hinten kann man den Bildschirm nicht neigen.

Gerade bei kleinteiligen und komplexen Apps bewähren sich Maus und Touchpad. Foto: Rafael Zeier

Die Tastatur erinnert vom Tippgefühl her an die guten alten und die allerneusten Apple-Tastaturen. Auch stundenlanges Tippen geht darauf sehr bequem. Wenn es dunkel wird, geht zudem die Beleuchtung der Tasten an. Möchte man einen Film schauen, geht die Beleuchtung natürlich auch automatisch wieder aus.

Vereinzelt war in Testberichten zu lesen, dass man beim Tippen auf den Zahlentasten mit den Fingern oben an die Bildschirmkanten schlägt. Mir ist das in einer Woche sowohl am kleineren wie beim grösseren iPad Pro nie passiert.

Wer das iPad viel unterwegs verwendet, wird sich nun fragen: Wie gut kann man auf den Oberschenkeln, einem kleinen Flugzeug- oder Einsenbahntischchen tippen? In Ermangelung von Flugreisen oder Pendlerfahrten nach Zürich habe ich das so gut es ging zu Hause getestet.

Da das Magic Keyboard links und rechts des Trackpads Handballenauflagen hat, kann man das iPad beim Tippen besser stabilisieren. Noch ein Tipp: Da das iPad im Magic Keyboard das ganze Gewicht hinten hat, kann man es selbst auf schmalste Tischchen – ja Kanten – stellen und immer noch bequem und sicher tippen. Auch wenn ein Grossteil der Tastatur über dem Abgrund schwebt.

Dass Trackpads und Mausbedienung am iPad inzwischen gut funktionieren, hat der Kollege Schüssler bereits in diesem Video vorgeführt. Mit dem Magic Keyboard ist das nicht anders. Dank dem integrierten Trackpad hat man das nun immer dabei und braucht kein zusätzliches Zubehör mitzunehmen.

Besonders bewährt hat sich im Alltag auch der zusätzliche USB-C-Anschluss. Damit kann man das iPad nun mit Strom versorgen, ohne den USB-C-Anschluss am Gerät selbst zu blockieren. So kann man nun das iPad Pro gleichzeitig laden und zum Beispiel von einer Festplatte oder Kamera Daten übertragen. Aber Achtung: Der neue Anschluss an der Tastatur kann keine Daten übertragen. Nur Strom liefern.

Mit dem neuen Magic Keyboard wird die Auwahl der richtigen Tastatur fürs iPad nicht einfacher. Persönlich empfehle ich immer entweder die günstigen Tastaturen von Logitech oder dann gleich die von Apple zu nehmen. Es gibt aber freilich noch weitere Anbieter und teils noch mal deutlich günstigere Angebote.

Privat habe ich mir für mein 11-Zoll-iPad Pro von 2018 nun das Magic Keyboard gekauft. Damit fühlt sich das iPad wie ein rundum neues Gerät an. Es kann nun deutlich mehr als noch vor zwei Jahren. Darum habe ich auch beim Preis dann doch ein Auge zugedrückt.

Insgesamt ist es faszinierend, mit anzusehen, wie sich das iPad immer mehr zu einem modularen Multifunktionsgerät entwickelt. Es war schon immer ein gutes Tablet und wird ein immer besserer Laptopersatz. Doch nun mit dem Magic Keyboard wird es sogar zu einem kleinen Minidesktop.

Schade, ist Apple aktuell der einzige Hersteller, der den speziellen Tastaturanschluss am iPad Pro nutzt. Andere Hersteller verwenden stattdessen Bluetooth. Gelänge es Apple, andere Hersteller zu motivieren, könnte um das iPad herum ein ganzes Ökosystem an Tastaturhüllen, Ständern und Ladedocks entstehen.

Fazit: Wider aller ersten Eindrücke hat sich die neue Tastatur fürs iPad Pro in der ersten Woche bestens bewährt. Dank ihr wird das iPad Pro sowohl zu einem besseren Laptopersatz wie auch zu einem besseren Tablet. Denn was bringt einem ein so dünnes und leichtes Tablet, wenn es ständig in einer wuchtigen Hülle steckt?