Weil sie den Islam kritisierte, wurde sie mit dem Tod bedroht

Als die 16-jährige Teenagerin Mila über den Islam herzog, ahnte sie kaum, was sie damit auslösen würde. «Ich hasse die Religion, der Koran ist voller Hass. Der Islam ist scheisse. Ich stecke meinen Daumen in den Hintern eures Gottes», sagte die 16-Jährige aus Lyon in einem Video auf Instagram.