Djokovic attackiert Federers Laver-Cup

Die anderen 17 Teams werden von Fangrüppchen von 50 bis 350 unterstützt. Über den meisten Support dürfen sich die Kanadier freuen, die eine Tennisnation im Aufwind sind und sich am Donnerstag als Erste für den Halbfinal qualifiziert haben. Aus den USA ist kaum jemand angereist. Die lärmigen Kasachen konnten immerhin auf einen versierten Trompeter zählen.

Boykottiert wird der Anlass von den Supportern des französischen Davis-Cup-Teams. Erstmals habe er sich beim Singen der «Marseillaise» vor der Begegnung selber gehört, sagte Pierre-Hugues Herbert. Aber immerhin habe er nun mitbekommen, dass sein Doppelpartner Nicolas Mahut jeden Ton treffe. Die Spieler sind im Zwiespalt. «Unsere Rolle ist es, auf dem Platz alles zu geben», sagte Herbert. «Es ist nicht an uns, das Event zu organisieren.»

It's 1:25 a.m. in Madrid. Only honor is at stake and the Americans and Italians are preparing to start a doubles match. At least 300 are here in Stadium 2 to watch Sock-Querrey vs Bolelli-Fognini. But I have this section all to myself pic.twitter.com/sFQ9r5vWCD

— Christopher Clarey (@christophclarey) November 21, 2019