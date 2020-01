Salvini will rote Hochburg erobern

Vater von Lega-Spitzenkandidatin wählt links

Bonnacinis Herausforderin Lucia Borgonzoni gehört seit knapp zwei Jahren dem italienischen Senat an. In der ersten Conte-Regierung wirkte die 43-jährige Lega-Politikern als Unterstaatssekretärin im Kulturministerium Italiens. Borgonzoni, ausgestattet mit einem Doktorat der Akademie der Schönen Künste in Bologna, sorgte in ihrer kurzen Amtszeit einmal für grosses Aufsehen – in einem Streit um Leonardo da Vinci. Dabei ging es um die Ausleihe von Gemälden an das Louvre in Paris ausgerechnet im Rahmen der Festivitäten zum 500. Todesjahr des italienischen Universalgenies, das in Frankreich starb. «Ein Verrat an Italien», schimpfte Borgonzoni. Das Lega-Volk applaudierte, und Salvini zeigte sich zufrieden. Borgonzoni ist von Salvini als eine Art Vorzeigefrau seiner Partei gefördert worden.

Interessanterweise stammt die Lega-Politikerin aus einer linken Familie. Ihr Grossvater Aldo Borgonzoni, ein bekannter Maler, kämpfte in den Jahren des Zweiten Weltkriegs als Partisan gegen die Faschisten. Ihr Vater Giambattista Borgonzoni, ein Architekt, wählt links. Somit stimmt er bei den Regionalwahlen für die Sozialdemokraten um Bonaccini. «Ich wünsche Lucia viel Erfolg», sagte er gemäss Medienberichten. «Aber die Lega wähle ich nicht.» Salvini und die Lega kann er offenbar nicht ausstehen.

Anti-Salvini-Demos der «Sardinen»

Auf Facebook veröffentlichte Vater Borgonzoni ein Foto, das ihn an der Seite von Mattia Santori zeigt. Der 32-jährige Santori ist der Initiant der rasch wachsenden Bewegung «Volk der Sardinen», die sich gegen den Populismus und Rassismus der Lega stellt. Die «Sardinen» sind gerade dabei, zu einem Faktor von nationaler Bedeutung zu werden, da sie landesweit auf die Strassen gehen. Ihren Ursprung haben sie in Bologna, der Hauptstadt der Emilia-Romagna. Mitte November mobilisierte Santori für einen Flashmob gegen Salvini, der in Bologna den Wahlkampf startete. 15'000 Menschen versammelten sich damals zum ersten Protest gegen die Lega. Letzten Sonntag kamen sogar 40'000 Menschen nach Bologna zu einer Kundgebung der «Sardinen». Und wie bei allen Anti-Salvini-Demos sangen sie das Partisanenlied «Bella ciao».

Seinen letzten Wahlkampfauftritt bestreitet der Lega-Chef an diesem Donnerstag in Bibbiano. Der Name des Städtchens steht für einen Skandal, den die Lega den dort regierenden Sozialdemokraten anlastet. In Bibbiano waren Kinder ihren Eltern weggenommen und an andere Familien gegeben worden, wobei viel Geld geflossen sein soll. Unter dem Hashtag #ParlateDiBibbiano («Sprecht über Bibbiano») versuchen die Rechtspopulisten, den Kinderhandel-Fall für ihren Wahlkampf auszuschlachten. Auf der Piazza von Bibbiano wird Salvini nicht nur auf Anhänger treffen, sondern auch auf lauten Widerstand. Vor Ort wird auch das «Volk der Sardinen» sein.