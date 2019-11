Reformierte sagen Ja zur «Ehe für alle»

Es ist bemerkenswert: Die reformierte Kirche unterstützt die «Ehe für alle» in der Schweiz. Die Abgeordnetenversammlung des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbundes befürwortet den Vorschlag des Kirchenrats mit 49:11 Stimmen. Und wer künftig zivilrechtlich heiraten kann, soll das auch in der Kirche tun können, lautet die Empfehlung an die Mitgliedskirchen. Das ermöglicht homosexuellen Paaren eine kirchliche Trauung, sobald das Gesetz entsprechend angepasst ist.