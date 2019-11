Petrodollars für die Credit Suisse

In wenigen Tagen geht einer der grössten Börsengänge der Geschichte über die Bühne. Die Aktien der staatlichen saudischen Ölfirma Saudi Aramco werden voraussichtlich am 10. Dezember erstmals öffentlich gehandelt. Es wird erwartet, dass der Ölkonzern aus der Wüste durch die Aktienplatzierung auf eine Unternehmensbewertung von 1500 bis 2000 Milliarden Dollar kommen könnte, was das Unternehmen zum wertvollsten der Welt machen würde.