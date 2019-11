Markenzeichen braucht er nicht

Anderes vermisst er dafür in der Schweiz. Den Stolz auf die eigenen Talente etwa, auch einen Plan, wie man sie zur Geltung bringen könnte: «Um Erfolg zu haben, musste ich erst einmal weg.» Bis vor einigen Jahren meldeten sich die Schweizer Veranstalter eher zögerlich, während er im Ausland längst an den grossen Adressen angekommen war.

Piemontesi erzählt dann die Geschichte des «grossen Tartarov», der 1968 als russischer Virtuose angekündigt wurde, ein umjubeltes Konzert in der ausverkauften Zürcher Tonhalle gab – und sich tags darauf an einer Medienkonferenz als Schweizer Pianist Jean-Jacques Hauser outete. Piemontesi ist überzeugt, dass das Experiment auch heute noch funktionieren würde: «Zumindest im Bereich der Kunst wird das Fremde in der Schweiz immer noch als attraktiver empfunden als das Eigene.»

«In Japan laufen die Flügel von allein.»Francesco Piemontesi

Er sagt es gelassen. Einerseits, weil er als künstlerischer Leiter der Settimane Musicali Ascona inzwischen selbst die Gelegenheit hat, einheimischen Nachwuchsmusikern eine Plattform zu bieten. Und andererseits, weil sein Radius als Solist so gross geworden ist, dass er seine Konzerterfahrungen nach Kontinenten gruppieren kann. In den USA gebe es die beeindruckendsten Orchester, in Europa das informierteste Publikum – und in Japan die idealsten Bedingungen: «Die Säle dort sind wunderbar, und die Flügel laufen von allein.»

Es war ein langer Weg bis zu diesem Punkt. Piemontesi gehörte nie zu den Senkrechtstartern, er machte keine «Medienkarriere», wie er es nennt, sondern eine Musikerkarriere. Da waren Dirigenten, die ihn immer wieder einluden; Kammermusikkollegen, mit denen er sich austauschte und weiterentwickelte; und natürlich Martha Argerich, die ihn regelmässig an ihr Tessiner Festival Progetto Argerich einlud und nun ihrerseits in seinen Programmen auftritt.

Das grösste Glück hatte Piemontesi aber bereits als 14-Jähriger. Damals steckte er in einer Krise, «ich hatte den Eindruck, dass es mir einfach nicht gelingt, meine musikalischen Ideen technisch umzusetzen». In Bellinzona hörte er dann die Pianistin Cécile Ousset, die genau dies zu schaffen schien – und den Jungpianisten danach mit technischen Übungen trimmte, bis auch er so weit war.