«Trump ist eine stumpfe Person mit Bauchgefühl»

Youtuber Rezo lieferte mit «Die Zerstörung der CDU» die deutschsprachige Wutrede des Jahres. Ist das Video ein Wendepunkt der politischen Debatte?

Kein Wendepunkt, sondern ein besonders deutliches Beispiel für einen Prozess, der schon länger läuft. Was ist das Wesen der sozialen Medien? Dass ein Inhalt, den viele Leute interessant finden, sich wie von allein weiterverbreitet. Deshalb konnten etablierte Parteien und einige alte Medien mit dem Video so schlecht umgehen, es hat ihre Schwächen offenbart. Diese Art von Frontalangriff, eine «Zerstörung», ist dabei keine Erfindung von Rezo, sondern ein eigenes Youtube-Genre. Rezos Frontalangriffe wurden allerdings grösser als die bisherigen Youtube-Phänomene im deutschsprachigen Raum. Er kam in seiner Dimension auch für mich überraschend.