Fliegen – ohne warten und drängeln

Obwohl Fast Track vor allem in jenen Ländern, in denen die Abfertigung am Flughafen nur schleppend erfolgt, beliebter wird, bezeichnet Jeannette Salm, wenigstens aus der Optik eines Schweizer Tour-Operators, die Nachfrage als überschaubar. Viel Geld verdienen lässt sich mit Fast Track nicht. Salmist aber überzeugt: «Es handelt sich um einen Super-Service, weil man nach einem Überseeflug nicht noch eine Stunde oder mehr am Zoll anstehen muss. Der Kunde fühle sich wie ein König, die Rückmeldungen seien deshalb auch sehr positiv.

In der Schweiz ist Fast Track dagegen bis jetzt unbekannt. «Am Flughafen Zürich haben Passagiere der Business- und First-Class die Möglichkeit, beim Zutritt zur Sicherheitskontrolle eine Fast Lane zu benutzen», sagt Sprecherin Sonja Zöchling Stucki. Gleiches gilt nach Angaben von Vivienne Gaskell vom Euro-Airport auch für Basel-Mulhouse. Auch hier sind die Kosten im Ticketpreis enthalten. Das Vielflieger-Treueprogramm «Advantages» enthält ebenfalls Zugang zur Fast Lane.

Unterschiedlich präsentiert sich die Situation bei den grossen Schweizer Reiseveranstaltern. TUI Suisse bietet diesen Service nach Angaben von Sprecherin Bianca Schmidt nicht an. Dafür gibt es Lounge-Eintritte, Airport-Parking oder Übernachtungen in Flughafenhotels. Hotelplan Suisse offeriert Fast Track dort, «wo diese Leistungen angeboten werden», wie Sprecherin Bianca Gähweiler sagt. «Effektive Fast-Track-Tickets können fürs Disneyland Paris sowie für die Universal Studios in Florida gebucht werden.

Bei Kuoni werden für gewisse Destinationen sogenannte VIP-Pakete angeboten, die Fast Track beinhalten. Klassische Ziele dafür sind auch Dubai, Bangkok, Muscat und Tel Aviv.