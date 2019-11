Capital Bra wegen kriminellen Clans in Lebensgefahr?

«Rapper in Lebensgefahr», titelt die Bild-Zeitung in Grossbuchstaben. Libanesische und tschetschenische Clans sollen Capital Bra angeblich bedrohen und erpressen, die Polizei eine konkrete Gefahr für das Leben des Rappers sehen.

Klingt also so, wie Capital Bra sonst rappt. Zum Beispiel in einem Video, das der Rapper am Dienstag auf Instagram postete. «Sie haben gesagt, sie warten vor der Tür mit Ballermann (...)», posaunt er da. «Sie haben gesagt, sie wollen mich f***en, wenn ich nicht bezahle.» Er aber habe «keine Angst vor Arabern».

Ob er sich damit auf die angeblichen Erpressungs-Pläne bezieht, bleibt unklar, Capital Bra lässt auf Anfrage mitteilen, er stehe aktuell nicht für ein Gespräch zur Verfügung. Die Berliner Staatsanwaltschaft verweist am Telefon auf ihre Mitteilung bei Twitter. Darin bestätigt die Behörde, dass sie aktiv geworden ist: «Es wird bei der Staatsanwaltschaft Berlin ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter räuberischer Erpressung zum Nachteil des Rappers ‹Capital Bra› geführt.» Einzelheiten veröffentliche man derzeit nicht.

Neu im Team Polizei

Der Rapper war also wohl tatsächlich bei der Polizei, was wiederum einer gewissen Ironie nicht entbehrt. Anfang des Jahres hatte er, der einst mehrere Jugendstrafen verbüsste, das Label von Bushido verlassen, mit der Begründung, dieser arbeite mit der Polizei zusammen, was nicht mit Capital Bras Vorstellung kompatibel sei. Bushidos «Team» sei nun die Polizei, sagte er damals.

Diese Trennung soll nun auch der Hintergrund für Erpressungs- und Entführungs-Vorhaben sein. Der Bild zufolge hätten zwei Clans ihm geholfen, sich von Bushidos Label loszulösen. Dafür sollen sie jetzt Geld und Beteiligungen fordern.

Möglich, dass die ganze Geschichte allein dazu dient, Aufmerksamkeit zu erhaschen. Die bekommt Capital Bra mit seinen Millionen von Followern, ausverkauften Tourneen und Nummer-1-Hits aber sowieso. Auch möglich also, dass an der Gefahr wirklich was dran ist. Capital Bra dürfte gut beraten sein, die Polizei nun zu seinem «Team» zu zählen.