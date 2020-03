Aus einer Bieridee entstand das Team der Stunde Die Equipe um Skip Elena Stern hätte die Schweiz an der Curling-WM vertreten sollen. Nun wurde der Anlass abgesagt. Marco Oppliger

Skip Elena Stern wird ihr Talent in Prince George nicht zeigen können. (Bild: Keystone)

Sie stammen aus Bäretswil, Adelboden, Olten und Zug. Und sie spielen für den CC Oberwallis. Alles klar so weit? Nun, Elena Stern (25), Céline Koller (24), Lisa Gisler (25) und Briar Hürlimann (26) sind derzeit eine der grössten Attraktionen im Frauen-Curling. In den nächsten Tagen hätten sie ihr Können an der WM in Prince George (CAN) demonstrieren wollen. Daraus wird nichts.