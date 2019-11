Ist Apples Kreditkarte eine «sexistische Angelegenheit»?

Hinter dem Nutzernamen steckt der dänische Softwareentwickler David Heinemeier Hansson, der gut 355’000 Follower hat. Entsprechend schnell zog die Meldung weitere Kreise. Apple-Mitbegründer Steve Wozniak meldete sich zu Wort, ihm und seiner Frau sei das Gleiche passiert: die gleichen finanziellen Verhältnisse, aber zehnmal mehr Kredit für ihn als Mann.

The @AppleCard is such a fucking sexist program. My wife and I filed joint tax returns, live in a community-property state, and have been married for a long time. Yet Apple’s black box algorithm thinks I deserve 20x the credit limit she does. No appeals work. — DHH (@dhh) November 7, 2019

The same thing happened to us. We have no separate bank accounts or credit cards or assets of any kind. We both have the same high limits on our cards, including our AmEx Centurion card. But 10x on the Apple Card. — Steve Wozniak (@stevewoz) November 10, 2019

Aufgrund der Meldungen ist das Department of Financial Services (DFS) aktiv geworden, die Aufsichtsbehörde des Staates New York, und hat sich an Goldman Sachs gewandt: Das ist das Finanzinstitut, das hinter Apples Kreditkarte steht: Ob Absicht oder nicht, jede Diskriminierung würde das Gesetz verletzen, erklärte das DFS.

«Geschlecht spielt keine Rolle»

Heute früh nahm die Bank Stellung zu den Vorwürfen – ebenfalls auf Twitter. Der Kreditrahmen werde unabhängig berechnet, Familienbeziehungen würden keine Rolle spielen. Ebenso wenig das Geschlecht oder andere persönliche Merkmale.

We wanted to address some recent questions regarding the #AppleCard credit decision process. pic.twitter.com/TNZJTUZv36 — GS Bank Support (@gsbanksupport) November 11, 2019

Es bleibt die Frage, woher die Unterschiede rühren. Heinemeier Hansson macht die Algorithmen verantwortlich: Goldman und Apple würden die Beurteilung der Kreditwürdigkeit an eine Blackbox delegieren. Und auch wenn keine Geschlechterdiskriminierung beabsichtigt sei, komme Geschlechterdiskriminierung dabei heraus.

«Apple, steht dazu!»

Apple hat bislang keine Stellung bezogen, was den empörten Software-Entwickler zu einem weiteren Tweet veranlasst hat: Das sei, wie wenn man beim Fabrikbetreiber Foxconn anrufen müsste, wenn das iPhone kaputtgegangen ist. «Es steht Apple auf der Schachtel. Also steht dazu», schrieb @DHH.

This also makes it all the more disappointing that Apple has failed to comment. They just pass all responsibility to GS. Imagine if you had to call Foxconn yourself when your iPhone broke? If it says Apple on the box, it’s an Apple product. Own it. — DHH (@dhh) November 11, 2019

Die Frage, ob Algorithmen Kundengruppen diskriminieren, wird die Aufsichtsbehörden in Zukunft noch häufiger beschäftigen. Im Moment steht die Software des Krankenversicherers United Health Group im Verdacht, schwarze Kunden signifikant schlechter zu bewerten.