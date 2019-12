Brüllen, Gewalt, Psycho-Spiele – Eishockey vor einer Zerreissprobe

Wichtig für einen Headcoach zu wissen ist, dass er nicht mit jedem Spieler gleich umgehen kann, was diesen bereits äusserst schwierigen Job noch diffiziler macht. Was für den einen gut ist, kann dem anderen schaden. Diese Linie, sie dürfte zwar von jedem individuell gezogen werden, doch der grundsätzlich herumbrüllende Coach hat bei der neuen Generation keine Chance mehr.

«Führen durch Angst»



«Management by fear» nennt sich das, was früher eben gang und gäbe war in Garderoben und teilweise auch an der Bande. Das bestätigen viele Spieler, die das noch erlebt haben oder, je nach Heimatland, immer noch erleben. Eine Kulturfrage war und ist das auch. Wer als junger Sportler im Westen beispielsweise Trainer aus dem Osten Europas erlebte, konnte durchaus dieses «Führen durch Angst» in seinen extremeren Facetten kennen lernen.

Und all jene Menschen, die vor den Neunzigern aus dem Osten in den Westen zogen, kannten die dort üblichen Sitten in Sportclubs oder Schulen bereits. Dort wurde nicht hinterfragt, sondern pariert. Gerade für Spitzensportler, die letzteren Weg gingen, erscheinen die heute angeprangerten Methoden von damals als nichts Spezielles. Das sagen sie selber.

Dieser Aspekt, eben ausserhalb des Eishockey-Kosmos zu denken, ist wichtig. Denn auch wenn eine Eishockey-Garderobe in vielem eine eigene Welt mit eigenen Regeln sein mag und es wohl auch immer bleiben wird, ist sie am Ende auch dies: ein Arbeitsplatz. Viele Fragen, die sich nun nach Peters, Babcock und Co. stellen, lassen sich vielleicht besser beantworten, wenn wir uns ähnliche Situationen in einem normalen Büro vorstellen.

Zum Beispiel diese gerade jetzt oft gehörte: Warum kommen diese Spieler erst jetzt, teilweise zehn Jahre danach, teilweise erst nach der Karriere mit den Vorwürfen? Warum taten sie das nicht gleich sofort vor Ort? Wer im Büro schon einen Vorgesetzten erlebt hat, der bloss auf diesen Posten gekommen ist, weil der Boss eine Stufe höher dessen bester Kumpel ist, kann diese Frage gut beantworten.