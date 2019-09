Die Weisheit alter Damen

Einkaufen mit meinen Kindern war zu jener Zeit ein Albtraum. Dem Baby war jeder Reiz zu viel, der nicht die Form einer Brustwarze in sich trug und der Dreijährige war der sicheren Überzeugung, die Regale des Supermarkts seien ein Schatz von Käpt’n Sharky, der dringend von ihm gehoben werden wollte. Es

gab Zeiten, in denen ich das schreiende Baby versteckt unter dem Mantel stillte, während ich stapelweise Windeln in den Wagen schmiss und nebenbei versuchte, den empörten Grossen, mit pädagogisch äusserst fragwürdigen Methoden, zur Ruhe zu bringen.

Und schon waren sie da: Die alten Damen.

So lange man keine Kinder hat, gibt es mit ihnen ja kaum Berührungspunkte beim Einkauf, ausser sie bitten einem, für sie das Kleingedruckte auf dem Katzenfutter vorzulesen. Doch kaum hat man eben kleine Kinder, schiessen alte Damen wie Pilze in das mütterliche Einkaufsuniversum und zwar in drei verschiedenen Ausführungen. Die erste Kategorie hilft einem mit ihrem: «Sie, ihres Chindli chönt denn versticke mit em Chöpfli under dem Tuech.», schlicht beim Überleben. Die zweite Sorte sind jene verkniffen guckenden Damen, die in der Warteschlange entsetzt den Kopf schütteln und etwas über Disziplin und die heutige Zeit murmeln, wenn der Balg sich tobend auf den Boden wirft, weil man so grausam war, ihm die achtzehn gekrallten Schokoriegel wieder aus der Hand zu nehmen. Doch deren nichtwissende Arroganz kam mir eigentlich immer ganz gelegen. Konnte ich doch dank ihr, durch böse

Blicke meinerseits, mein immer höher schellendes Adrenalin abbauen.

Aber wer mich damals wirklich fertig gemacht hat, waren jene netten Grossmütter, die ihr Gesicht ungefragt ins Tragtuch steckten und wehmütig lächelnd zu mir murmelten: «Gnüssed sie’s. Das isch die schönschti Zit.» Jedes Mal liess mir dieser Satz das Blut in den Adern gefrieren und mich schuldig fühlen, dass ich von dieser Seligkeit heute noch kein einziges Gramm gefühlt hatte und ich das Wort «Glück» zurzeit einzig mit Schlaf, statt mit duftenden Babyköpfen in Verbindung setzte. Wenn dieser Satz fiel, hätte ich mich am liebsten zuunterst unter die Aktionsangebote gelegt, so dass ich als letzte gegriffen und meine Erschöpfung und mein schlechtes Gewissen endlich hätte auskurieren können.

Heute sind meine Kinder nicht mehr so klein. Heute gehe ich alleine einkaufen und kann völlig entspannt an Süssigkeiten-Regalen vorbeilaufen, ohne dass mich Käpt’n Sharky aus dem Hinterhalt anfällt. Doch manchmal kreuze ich dabei eine Frau mit zwei kleinen Kindern. Und wenn ich das seidige Babyköpfchen sehe, überkommt mich eine unbändige Sehnsucht nach dem unbeschreiblichen Geruch eines Neugeborenen, der Wärme seines Körpers und nach seinen winzigen Fingerchen. Und ich muss mich extrem, und zwar wirklich extrem zusammenreissen, dass ich nicht zu ihr gehe und sage: «Gnüssed

sie’s. Es isch die schönschti Zit.»

Sabine Sommer (46) lebt mit Mann und zwei Kinder in Zürich,

arbeitet als Sachbearbeiterin und schreibt, wann immer es der

ganz normale Wahnsinn zulässt an ihrem Roman. Und wenn nicht,

dann erst recht. Schliesslich bietet das Leben in genau diesen

Momenten die besten Geschichten.

Der Beitrag Die schönste Zeit – die Weisheiten von alten Damen erschien zuerst auf Mamablog.