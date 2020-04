Aufhebung des Behandlungsverbots – Die Wartezimmer dürften noch länger halb leer bleiben Ab Montag können Spitäler, Hausärzte oder auch Zahnärzte wieder alle Behandlungen durchführen. Mit einem Patientenanstrum rechnet im Kanton Bern aber niemand. Marius Aschwanden

Auch künftig wird es an den Berner Spitälern Isolationszimmer für Corona-Patienten geben. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Bundesrat und die kantonalen Regierungen rechneten mit dem Schlimmsten. Hunderte Corona-Patienten, die in den Intensivstationen künstlich beatmet werden müssen und das Schweizer Gesundheitswesen an seine Grenzen bringen würden. Um für eine solche Situation möglichst viele Ressourcen zur Verfügung zu haben, verbot die Landesregierung am 13. März allen Klinken, Physiotherapeuten und Arztpraxen Behandlungen, die nicht dringend notwendig sind.