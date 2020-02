Grosse Sanierung bis Dezember – Die Waldhofstrasse wird zur Baustelle Für Auto- und Velofahrer sowie Fussgänger wird es bald schwieriger, die Langenthaler Verbindungsstrasse zwischen dem Spital SRO und dem Onyx-Kreisel zu passieren. Die Zeit drängt, denn das Projekt ist bereits in Verzug. Julian Perrenoud

Die Waldhofstrasse in Langenthal wird über Monate nur einspurig befahrbar sein. Das hat auch Konsequenzen für das Spitalpersonal. Bild: Raphael Moser

Zu Stosszeiten staut sich der Verkehr auf der Waldhofstrasse oft auf die St.-Urban-Strasse zurück. Die wichtige Verbindungsstrasse in Langenthal, von der Stadt einst an den Kanton Bern abgetreten, ist schnell überlastet. Die Notfallzufahrt zum Spital Region Oberaargau (SRO) wird dadurch behindert. Zudem ist auf der Strecke die Sicherheit für Velofahrer und Fussgänger mangelhaft. Deshalb will die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion den Abschnitt schon länger sanieren.