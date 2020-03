Urteil verkündet – Die Waffe war ein stumpfes Brotmesser In einer Flüchtlingsunterkunft verletzte ein Somalier einen Landsmann schwer. Dafür erhielt er vom Regionalgericht Emmental-Oberaargau eine Freiheitsstrafe und einen Landesverweis. Johannes Hofstetter

Das in Fünferbesetzung tagende Regionalgericht Emmental-Oberaargau verurteilte den Mann wegen mehrerer Delikte. Foto: Beat Mathys

Von Festtagsstimmung war wenig zu spüren, als sich das Jahr 2018 im Flüchtlingsheim der Heilsarmee in Langenthal dem Ende zuneigte: Am Morgen des 29. Dezember ging ein heute 24-jähriger Somalier mit einem Messer auf einen Landsmann los. Mit den Worten «Ich töte dich» versetzte er ihm erst einen Schnitt in den Arm. Als sein Opfer halbnackt durch die Wohnung auf den Balkon flüchtete, versetzte er ihm weitere Stiche, auch in den Bauch.