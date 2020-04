Melania Trump wird 50 – Die unverstandenste Frau der Welt Die First Lady der USA hat heute Geburtstag. Sie fühle sich gemobbt, schreibt ihre Biografin. Und werde gewaltig unterschätzt. Bettina Weber

Auftritte und Fehltritte Melania Trump als First Lady und ihr unterschätzter Einfluss auf den Präsidenten. Video: Tamedia

Die aktuellste Biografie über die First Lady heisst «Free, Melania» und erschien Ende letzten Jahres. Auf dem Titel ist das Ehepaar Trump zu sehen, die Aufnahme stammt von der Amtseinführung 2017: Mrs Trump steht in einem eisblauen Kostüm steif und mit versteinertem Gesicht neben ihrem Gatten. Sie sieht aus, wie sie immer aussieht, also so, wie wenn sie lieber ganz weit weg wäre – vom Politzirkus in Washington im Allgemeinen und von ihrem Mann im Besonderen. Von Letzterem jedenfalls ist das Publikum überzeugt.