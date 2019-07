Die Tramstation war sein Zuhause

Vom Heroin, das er erstmals während der Rekrutenschule nahm, war er schon fünf Jahre vor Beginn seines Lebens auf der Gasse losgekommen. Ein 20-jähriger Autofahrer hatte ihn angefahren, das Hüftgelenk war zertrümmert. Es folgten mehrere Operationen. Die Heilung wurde erschwert durch Osteoporose. «Ich wollte wieder arbeiten, doch mein Arbeitgeber sagte, das könne er nicht verantworten», erzählt Martin. So wurde er vom Spitalpfleger zum Invalidenrente-Bezüger. Und wollte kein Heroin mehr nehmen, auch aus finanziellen Gründen.

Er kam in ein Methadon-Programm und bezog den Drogenersatz während fünf Jahren. «Es war an meinem dritten Tag auf der Gasse, als ich die beiden letzten Methadon-Portionen in den See warf», sagt Martin. «Ich wollte unabhängig sein.» Der Methadon-Entzug brachte Schmerzen und schlaflose Nächte, aber kein suchtfreies Leben: Die Wodka-Flasche und ein paar Bierflaschen im Rucksack waren nun Martins ständige Begleiter.

«Alkohol ging mir auf den Geist»

Bevor der Zoo öffnete, verliess Martin jeweils die Tramstation. Seinen Militärrucksack mit den beiden Schlafsäcken verstaute er im Wagen eines Zeitungsverträgers. Die Tage verbrachte er teils im T-Alk, einem städtischen Treffpunkt für Alkoholiker, wo er günstig essen konnte; teils war er tagsüber auch am See, oft auf der Chinawiese. Und manchmal zog er sich in den Wald zurück, «wenn es mich anschiss zu saufen.» Im Wald habe er seine Depressionen ausgelebt.

Der Körper rebellierte jeweils nachts um 3 Uhr. Martin nennt es sein «Morgengebet»: Kotzen, Mundspülung mit Wodka, dann noch zwei, drei Stunden schlafen, bis die ersten Trams fuhren.

Die zehn Jahre vergingen. Martin hatte seinen Plan nicht vergessen – und machte sich auf Wohnungssuche. «Der Alkohol ging mir auf den Geist», sagt er. Es folgte erneut eine radikale Kehrtwende: «Ab dem 15. Oktober 2015 trank ich keinen Alkohol mehr.» Er fand eine befristete Wohnung in einer ehemaligen Alterssiedlung in Zürich-Witikon, die demnächst abgerissen wird.

«Ich schaute den Feiernden zwei Stunden zu. Dann musste ich flüchten.»Martin G.

«Seit vier Jahren bin ich nun alkoholfrei, in einer geregelten Wohnsituation, finanziell stabil und ohne Beziehungspuff», sagt Martin beim Treffen im Hauptbahnhof zu Beginn unseres zweistündigen Gesprächs. Sein Gesicht ist schmal, die Haare sind ergraut. Doch die braunen Augen strahlen auch Zuversicht aus.