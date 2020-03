Tötungsdelikt in Oey – Die Tote ist identifiziert Die Frau, die letzten Mittwoch in Oey getötet worden war, ist formell identifiziert. Es ist eine 31-jährige Bosnierin, die im Kanton Bern wohnhaft war.

Die Polizei hat die getötete Frau identifiziert (Symbolbild).

Foto: Alessandro Meocci

Die Polizei hat die Frau, die am Mittwoch leblos auf einem Industrieareal in Oey aufgefunden worden war, formell identifiziert. Es handelt sich um eine 31-jährige Staatsangehörige von Bosnien und Herzegowina, die im Kanton Bern wohnhaft gewesen war. Dies geht aus einer Medienmitteilung der regionalen Staatsanwaltschaft und der Polizei hervor.

Die Autopsie der Leiche ergab, dass die Frau an Verletzungen sowohl durch stumpfe wie auch scharfe Gewalt gestorben war. In diesem Zusammenhang stellte die Polizei am Tatort in Oey mehrere Gegenstände sicher, die als Tatwaffe infrage kommen.

Der mutmassliche Täter, ein 60-jähriger Landsmann der Getöteten, wurde inzwischen in Untersuchungshaft versetzt. Er war kurz nach der Tat in Interlaken gefasst worden und ist geständig.

( pkb/nik )