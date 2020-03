Markthalle in Bärau geht auf – Die Stiftung hofft auf dosierte Kundenströme Eigentlich hätte dieses Wochenende in Bärau ein grosses Fest stattfinden sollen. Doch wegen Corona eröffnet die Stiftung Lebensart ihre neue Markthalle nun still und leise. Susanne Graf

In den Regalen stehen auch die Produkte, die in der Stiftung Lebensart hergestellt wurden. Foto: pd

Am Freitag erhält der Langnauer Dorfteil Bärau wieder einen Laden, in dem sich die Bevölkerung mit Artikeln des täglichen Bedarfs eindecken kann. Die Stiftung Lebensart eröffnet die Markthalle. Diese ist in den letzten zwei Jahren auf dem Areal der ehemaligen Leinenweberei Lauterburg entstanden. In der ehemaligen Webhalle wurde ein Laden eingerichtet, in dem neben Lebensmitteln und Haushaltsartikeln auch Produkte verkauft werden, die in den Handwerksabteilungen der Stiftung produziert wurden. Regionale Lieferanten und Volg sorgen somit für ein Vollsortiment in Bärau. Mit der Eröffnung der Markthalle zieht auch die Dorfbäckerei um, ihr bisheriger Laden wird geschlossen.