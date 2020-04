Kirche in Zeiten von Corona – «Die Sprachlosigkeit hat etwas Verbindendes» Gerade in dieser Krise könne die Kirche zeigen, dass sie mehr zu bieten habe als Gottesdienste am Sonntagmorgen. Der reformierte Burgdorfer Pfarrer Manuel Dubach pflegt trotz Versammlungsverbot mehr Kontakte als sonst. Susanne Graf

Der Pfarrer von Burgdorf, Manuel Dubach, vor der Kirche in Burgdorf. Foto: Christian Pfander

Es ist Mittag. Die grosse Burgdorfer Stadtkirche ist leer - fast. Nur der Pfarrer und eine einzige Besucherin sitzen mit fünf Meter Abstand in den Bankreihen. Und sie singen gemeinsam ein Lied an. Das ist zwar nicht das Bild, das man sich von einem regen Kirchenleben macht. Aber es ein Beispiel dafür, dass in der Kirche etwas lebt, auch wenn in Zeiten wie diesen keine Veranstaltungen stattfinden dürfen. «Es ist interessant: Die Gottesdienste am Sonntagmorgen fallen weg, und und die Kirche ist gefragter denn je. Man scheint zu realisieren, dass Kirche mehr ist als die sonntägliche Predigt», sagt Manuel Dubach. Er ist reformierter Pfarrer in Burgdorf. Er war Teil jenes Duos, das seinen leisen Gesang durch die riesige Stadtkirche schweben liess.