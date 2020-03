Corona: SAC-Hütten zu – Die Skitourenhütten-Saison ist bereits vorbei Auch die SAC-Hüttenwarte, die soeben in ihre Wintersaison gestartet sind, müssen nach den verschärften Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus den Betrieb einstellen. Bruno Petroni

Die SAC-Konkordiahütte steht seit Dienstag wieder menschenleer über dem tief verschneiten Aletschgletscher. Foto: Bruno Petroni

Das war eine kurze Freude: Nur zwei Tage nachdem ein Grossteil der 13 SAC-Skitourenhütten in den Berner Alpen ihren Betrieb aufgenommen hatten, mussten die Hüttenwarte aufgrund der neusten Anordnungen des Bundesrates noch am Montagabend ihre Hüttentechnik herunterfahren und ihr Refuge erneut winterdicht abschliessen. Immerhin konnten der neue Hüttenwart der Konkordiahütte, Stefan Gafner, und seine Partnerin Rebecca Gresch in der Montagnacht noch ihre letzten Gäste bedienen. «Anschliessend war Wasser ablassen und einwintern angesagt.» Die beiden werden im Verlauf des Mittwochs ins Tal zurückkehren.