Coronavirus – Die Sehnsucht nach dem Banalen Im Sport ist schnell etwas eine Krise oder Katastrophe. Die Zeit mit dem Coronavirus relativiert vieles und zeigt trotzdem, wie sehr er uns als Ventil und Freizeitbeschäftigung fehlt. Meinung Thomas Schifferle

Das Spiel am 23. Februar zwischen dem FC St. Gallen und den Young Boys Bern war Adrenalin pur. Keystone/Gian Ehrenzeller

Was war das doch für ein 23. Februar! Was für ein Sonntag, was für ein Spiel! Was gab es an Emotionen her, als die Mannschaften von St. Gallen und YB für grossartige Unterhaltung sorgten. Und der Videoschiedsrichter mit seinem Eingreifen St. Gallens Sieg verhinderte. 3:3, Adrenalin pur.