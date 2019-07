Die Schweiz – reich und damit glücklich?

Wirklich? Was ist denn das für ein Unsinn, werden sich jetzt die meisten Leserinnen und Leser zu Recht fragen. Lachende, fröhliche Gesichter und die Schweiz, das passt doch nicht zusammen? Doch eigentlich müsste es so sein. Wenn man den Statistiken glaubt, gehören die Schweizerinnen und Schweizer zu den glücklichsten Menschen der Welt. Gemäss dem jährlich erscheinenden World Happiness Report sind wir gemeinsam mit den skandinavischen Ländern stets ganz vorne mit dabei. Eine Tatsache, die uns selbst wahrscheinlich am meisten überrascht.

Vor den USA oder Luxemburg

Ein paar objektive Erklärungen für das gute Abschneiden lassen sich durchaus finden. Als erstes kommt uns vermutlich das im internationalen Vergleich hohe Durchschnittseinkommen der Schweizer Bevölkerung in den Sinn. Doch dessen Einfluss auf das Glück ist beschränkt. Zwar lässt sich damit erklären, weshalb wir in der Schweiz glücklicher sind als Menschen in Äthiopien oder Bangladesh. Aber es hilft uns nicht zu verstehen, warum Schweizer im Ranking besser abschneiden als beispielsweise US-Bewohner.

Wenn das durchschnittliche Einkommen in einem Land einmal ein bestimmtes Niveau erreicht hat, dann hängt das Glück zunehmend von anderen Faktoren ab. Das sehen wir etwa am Beispiel von Luxemburg, welches zwar das weitaus höchste Bruttoinlandprodukt pro Kopf aufweist, aber im World Happiness Ranking noch nie über Rang 14 hinausgekommen ist.

Das Unglückspotenzial der Arbeitslosigkeit

Mehr als das Einkommen trägt die tiefe Arbeitslosigkeit und die damit verbundene hohe Arbeitsplatzsicherheit zum Glück der Schweizerinnen und Schweizer bei. Denn wer arbeitslos wird, ist im Normalfall auch nicht mehr glücklich. Kein anderer Faktor hat ein statistisch so gut erfasstes Unglückspotenzial wie Arbeitslosigkeit. Während sich von der gesamten Bevölkerung in der Schweiz nur knapp 4 Prozent angeben, dass ihre Zufriedenheit mit dem Leben gering ist, sind es bei den Arbeitslosen 24 Prozent und damit fast ein Viertel.

Das liegt allerdings nicht zwingend daran, dass diese Menschen so wahnsinnig gern gearbeitet haben und es nachher vermissen, wenn sie nicht mehr jeden morgen früh aufstehen dürfen, um dann gestresst einer oft wenig sinnstiftenden Tätigkeit nachzugehen. Es liegt viel mehr auch an dem mit der Arbeit eng verknüpften Selbstwertgefühl und dem gesellschaftlichen Ansehen. Ist die Arbeit einmal weg, dann verschwinden häufig auch Selbstachtung und Ansehen und so bleibt auch das Glück auf der Strecke.