Gewehr- und Pistolenschützen – Die Schützen müssen pausieren Alle Schiesstätigkeiten und Vereinsaktivitäten sind bis Ende Mai sistiert.

Bis auf weiteres bleiben die Gewehre am sprichwörtlichen Nagel hängen. Geschossen wird erst ab Juni. Foto: PD

Eigentlich wäre in diesen Tagen die Schiesssaison der Gewehr- und Pistolenschützen voll im Gange. Lokale, kantonale und nationale Wettkämpfe stünden unmittelbar bevor und mit dem Eidgenössischen Schützenfest in Luzern im Sommer der Saisonhöhepunkt, schreibt der Schweizer Schiesssportverband (SSV). Doch durch Corona sei alles anders.

«Der Schweizer Schiesssportverband hat entschieden, alle Schiesstätigkeiten und alle Vereinsaktivitäten egal welcher Art bis Ende Mai 2020 zu sistieren», heisst es im Newsletter, den in diesen Tagen die Verbandsmitglieder vom Schiesssportverband erhalten haben.

«Abwarten und Tee trinken»

Für den ambitionierten Sportschützen bedeutet das «abwarten und Tee trinken», wie es Urs von Allmen, neu gewählter Präsident des Oberländischen Schützenverbandes, ausdrückt. Genauso wie alle anderen Sportler seien auch die Schützen dazu angehalten, ihr Sportgerät bis auf weiteres im Waffenschrank zu lassen. «Der SSV ist zur Einschätzung gelangt, dass der Bund das Veranstaltungsverbot, das derzeit bis am 19. April gilt, mit grösster Wahrscheinlichkeit verlängern wird.»

Die Situation in Norditalien und im Tessin zeige, dass für die Bewältigung der Corona-Krise vier Wochen Ausnahmezustand nicht reichten. «Um das Virus wirksam einzudämmen, muss das öffentliche Leben zwei Monate stillgelegt werden», heisst es im Newsletter weiter.

Unkonventionelle Lösungen

In die Zeit bis Ende Mai fallen unter anderem alle Jungschützenkurse, das Einzelwettschiessen, der oberländische Final der Gruppenmeisterschaft sowie die Amtsschiessen. Für einen Teil dieser Schiessanlässe habe der SSV bereits Zeitfenster geschaffen. Das obligatorische Bundesprogramm könne bis zum 30. September geschossen werden.

Zudem geschehe es in diesem speziellen Jahr auf freiwilliger Basis. Die Schiesspflicht entfalle also. Ebenso müssten die Jungschützenkurse auch erst am 30. September abgeschlossen sein. Eine spezielle Regelung sei für das Feldschiessen getroffen worden. Anstatt wie vorgesehen am ersten Juniwochenende könnten die Vereine das Feldschiessen als internen Vereinsanlass ebenfalls bis Ende September austragen.

Der Berner Kantonalverband strebe an, dass das Feldschiessen im Kanton Bern dennoch einheitlich an einem Wochenende ausgetragen werde. Das Datum stehe aber noch nicht fest. Wie der Gruppenmeisterschaftswettkampf ausgetragen werden soll und ob das Eidgenössische Schützenfest gar um ein Jahr verschoben wird, soll in den kommenden Tagen im SSV beraten werden.

( pd )