Kommentar zu Pflegeberufen – Die prekären Arbeitsbedingungen gehen im Applaus unter Es ist höchste Zeit, dass die wichtigen Jobs in Spitälern, Heimen und bei der Spitex endlich aufgewertet werden. Meinung Fabienne Riklin-Truninger

Neun von zehn Heimen bestätigten, Mühe bei der Rekrutierung von Pflegepersonal zu haben: Palliativpflege im Inselspital Bern. Foto: Adrian Moser

Über 11’000 Pflege-Jobs sind aktuell vakant. Und die Situation wird sich in den kommenden Jahren weiter zuspitzen. Insgesamt sind bis 2030 100’000 Pflegende gesucht: in Spitälern, mehrheitlich aber in Pflegeheimen und bei der Spitex. Neun von zehn Heimen bestätigten, Mühe bei der Rekrutierung zu haben. Und das war noch vor der Corona-Krise.