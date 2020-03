Emmentalisches Schwingfest – Die Organisatoren warten vorerst auf den Bundesrat Ob das Emmentalische Schwingfest 2020 stattfindet, ist nach wie vor unklar. Der Entscheid fällt in der zweiten April-Hälfte. Susanne Graf

Auch am Eidgenössischen in Burgdorf warteten die Schwingfans zwischendurch. Jetzt warten sie zu Hause auf einen Entscheid aus Trubschachen. Tobias Anliker

Nach Programm würde das Emmentalische Schwingfest in Trubschachen am 10. Mai 2020 stattfinden. Am gleichen Wochenende wären auf dem Festgelände auch das Oberemmentalische Jodlertreffen, der Emmentalische Nachwuchsschwingertag und der Abschlussabend des Eidgenössischen Schwingfests 2013 geplant. Doch nun herrscht wegen des Coronavirus eine Ausnahmesituation und es ist offen, ob das Fest stattfinden kann.