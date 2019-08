Die Nullzinspolitik hilft vor allem dem Staat

Denn die Hälfte der ausstehenden Anleihen und Schuldtitel wurde von Regierungen emittiert. Gemäss Zahlen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich waren Ende 2018 von insgesamt 85,8 Billionen Dollar Verbindlichkeiten der Industrieländer 42 Billionen Staatspapiere.

Gratis Schulden machen

Regierungen können in diesen aussergewöhnlichen Zeiten also viel Geld einsparen. Nie war es günstiger, sich neu zu verschulden. Deutschland und die Schweiz legen Anleihen am Markt auf und müssen für das aufgenommene Geld keine Zinsen zahlen. Tatsächlich werden viele Papiere am Markt sogar negativ verzinst. Interessanterweise hat diese einmalige Situation bislang kaum zusätzliche politische Begehrlichkeiten geweckt. Institutionelle Vorkehrungen wie die Schuldenbremse wirken. In beiden Staaten halten die Regierungen an ihrer haushaltspolitischen Disziplin fest.

Allerdings wird in Deutschland seit kurzem kontroverser über das Haushaltsziel «schwarze Null» diskutiert. Es werden zusätzliche Schulden gefordert, um Infrastrukturinvestitionen und ein Klimawandelpaket zu finanzieren. Dahinter steht die berechtigte Überlegung, dass öffentliche Ausgaben auch das Wachstumspotenzial und den Wohlstand fördern können und dann einen volkswirtschaftlichen Nutzen haben.

Aber wer neue Staatskredite beschliesst, sollte sich keiner Illusion hingeben: Staatliche Schulden werden am Ende der Laufzeit so gut wie nie getilgt, sondern nur über den Verkauf neuer Anleihen refinanziert. Dann muss allenfalls auch wieder ein höherer Zins als 0 Prozent für die Finanzierung bezahlt werden. Der Schuldenberg wächst und damit die finanzielle Last künftiger Generationen.

Wie die Schuldenquote sinkt

In diesem Dilemma befinden sich hochverschuldete Staaten. Dennoch schaffen die extrem tiefen Marktzinsen auch hier finanzielle Erleichterung. Sie sorgen dafür, dass die Kosten, um die bestehenden Schulden zu finanzieren, abnehmen. Jedes Mal, wenn alte Anleihen auslaufen und durch neue am Markt verkaufte Anleihen ersetzt werden, tritt dieser Effekt ein. Denn die alten Papiere tragen einen höheren Coupon als die neuen. Zug um Zug sinkt damit die Zinsbelastung. In Spanien nahmen auf diese Weise die jährlichen Kosten für die ausstehenden Schulden in den vergangenen fünf Jahren um ein Drittel ab: Der durchschnittliche Zins fiel von 3,6 auf 2,4 Prozent.