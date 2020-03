Pedro Lenz und Max Lässer – Die Mundart ist ein Sofa Pedro Lenz, der Dichter der genialen Banalität, und Gitarrist Max Lässer haben ein neues Bühnenprogramm. «Mittelland» ist unterhaltsam, aber schmerzlos. Mathias Gottet

Pedro Lenz und Max Lässer wagen keine Gratwanderung, unterhalten aber das Publikum wunderbar. Foto: Christoph Hoigné

Der Dichter Pedro Lenz setzt sich an einen Holztisch und hört erst mal zu. Er schaut genau hin, was Max Lässer mit seiner Gitarre anstellt. Lässer schichtet Sounds übereinander, Lenz streckt seinen Rücken durch, schaut in sein rotes Notizbuch. Die Zuschauer der fast ausverkauften La Cappella im Berner Breitenrain sind gespannt. Der Mundarthüne blickt weiter stur auf die Finger von Lässer, bis dieser mit einem Kopfnicken das Zeichen gibt. Jetzt ist der Soundteppich ausgerollt, Lenz darf loslegen.