Die Macht der Worte

Mit sechs las ich mein erstes Buch. Von da an verschlang ich eins nach dem anderen. Obwohl mich die Geschichten in ihren Bann zogen und mich berührten, trieben sie mir lange Zeit keine Tränen in die Augen – diese Macht hatten nur Filme. Bis zu dem Sonntagnachmittag, als ich für den Englischunterricht «Kite Runner» von Khaled Hosseini lesen musste.