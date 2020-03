Gala – 27. Dezember 2020 – Die Grosse Giuseppe Verdi Gala 2020 Buchen Sie jetzt vergünstigte Tickets und freuen Sie sich auf ein wunderbares Konzert voller Leidenschaft, Lyrik, Freude, Humor und Witz. Aline Zwahlen

Bestellen

Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo - Do)



Füllen Sie das Online-Formular aus oder per E-Mail an espacecard@tamedia.ch. (ACHTUNG: Bestplatzbuchung! Bei Wünschen bitten wir Sie über die Hotline zu bestellen).



Konditionen

Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card, weitere können zum regulären Preis dazugebucht werden.

Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.-

Gebuchte Tickets können nicht umgetauscht oder zurückgenommen werden.

Bestellformular – hier ausfüllen

Die weltberühmten Arien, Duette und Ensembles, dazu die zauberhaften Chöre mit dem berühmten Va pensiero aus der Oper Nabucco sowie der Triumpfmarsch aus Aida in Zusammenklang mit der Scenografie, den fantastischen Kostümen und der originalen Choregrafie bilden ein Ganzes in einem unvergessenen Spektakel.



Im Programm hören wir die in der ganzen Welt beliebtesten und zugleich berühmtesten Fragmente seiner Opernaufführungen wie La Traviata, Rigoletto, Aida. Il trovatore, Nabucco, Vespri siciliani ….

Datum, Zeit und Ort

Freitag, 27. Dezember 2020

Beginn 18.30 Uhr

Kursaal-Arena, Bern

Preise für Abonnenten

1. Kategorie Fr. 78.- statt Fr. 98.-

2. Kategorie Fr. 63.- statt Fr. 83.-

3. Kategorie Fr. 53.- statt Fr. 73.-



Link

act entertainment ag