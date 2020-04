Reger Betrieb über Bern – Die Fluggesellschaft, die trotz Corona in der Luft bleibt Am Himmel sind derzeit so wenige Flugzeuge auszumachen wie selten zuvor. Am Mittwochmorgen jedoch herrschte über der Hauptstadt auf einmal reger Flugbetrieb. Marius Aschwanden

Eine solche Beechcraft B350i King Air kreiste am Mittwoch über der Stadt Bern. Foto: PD

Die Fluggesellschaft Emirates? Gegroundet. Ryanair? Gegroundet. Swiss? So gut wie gegroundet. Noch nie war in den letzten Jahren der Himmel derart blau wie in diesen Tagen. Seit das Coronavirus das Leben weltweit massiv verlangsamt hat, sind auch die Kondensstreifen der Flugzeuge verschwunden. Ganze Flotten bleiben in diesen Tagen am Boden.