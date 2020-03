Solidarität im Oberland – Die Coronakrise schweisst zusammen Vordergründig steht das Leben fast still, doch im Hintergrund wächst das Angebot an Hilfsplattformen für all jene, die nun besser zu Hause bleiben. Nik Sarbach , Franziska Streun

Wenig Betrieb auf dem Aarefeldplatz am Bahnhof Thun am ersten Tag nach dem Lockdown wegen des Coronavirus. Foto: Jürg Spielmann

Es ist Mittag, normalerweise Rushhour am Bahnhof Thun. Nicht an diesem Dienstag. Wo normalerweise vor allem Schüler Schlange stehen für Burger oder Sandwichs, prangen an diesem Tag nur Hinweiszettel: Geschlossen. Restaurants, Läden: alles zu. Sogar an Feiertagen ist am Bahnhof mehr los als jetzt.