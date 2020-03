Tests auf dem Huttwilberg – Die Container waren nur einmal da Ein Tochterunternehmen der Swisscom kann kritische Infrastrukturen vor Drohnen schützen. Jürg Rettenmund

Auf dem Huttwilberg wurde für einmal nicht nur spaziert und trainiert, sondern auch getestet. Foto: Marcel Bieri

In der ersten Hälfte März auf dem Huttwilberg fielen sie stärker auf als am 10. August rund ums Zürcher Seebecken: die weissen Container von Swisscom Broadcast. An beiden Orten dienten sie jedoch dem gleichen Zweck: den Drone Spotter weiterzuentwickeln.