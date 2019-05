Die brandgefährliche Yoga-Sekte

Ein Mord, der angeblich ein Selbstmord war, ein Suizid, der ein Mord gewesen sein soll, eine Yoga-Gruppe als brandgefährliche Sekte – wie konnte es dazu kommen, dass so etwas für möglich gehalten wird?

Dazu muss man wissen, dass sich die Mutter Christine B. auf ihrer stetigen Sinnsuche schon einmal am Ziel wähnte. Sie hatte über die Jahre bei indischen Gurus gelernt und später ein gläsernes Dach in Pyramidenform auf ihre Villa setzen lassen. Sie hat sich sehr tief in den katholischen Glauben hinein- und auch wieder ganz weit weg davon begeben. Keiner Strömung ergab sie sich aber so leidenschaftlich wie dem «Neuen Yogawillen» von Heinz Grill. Sie erlag dem Charisma des Yoga-Lehrers, Bergführers und Freidenkers, autodidaktischen Heilers und Anthroposophen.

Vom Yogalehrer zum Phänomen

Der Metzgersohn aus der 2800-Seelen-Gemeinde Soyen bei Rosenheim zieht seit den 1980er-Jahren viele Menschen an, Sinnsuchende, die dem von ihm ersonnenen «Neuen Yogawillen» bisweilen bedingungslos folgen.

Auf dem Land mit seinen stockkonservativen und ebenso fleissigen wie rohen Menschen ist Grill der Andere. Einer, der an den Menschen glaubt – und nicht nur an Gott und Arbeit. Einer, der von Regeln nicht viel hält und eine Flucht bietet aus den Zwängen dieser Gesellschaft. Je mehr Respekt ihm seine wachsende Anhängerschaft entgegenbringt, umso grösser wird der Personenkult.

Der Yoga-Heilige vom Land pflegt seinen Ruf, indem er sich immer seltener bei seinen Schülern zeigt; er wird zum Phänomen. Gleichzeitig zentriert Grill seine Botschaft auf sich: Wer erleuchtet sein will, schafft das nur, wenn er ihn entschlüsselt. Den Meister. Heinz Grill.

Experten zählen seine Runde zu den kleinen fanatischen Esoterik-Gruppen, von denen es mehr als 600 in Deutschland geben soll. Die meisten davon wirken angeblich in München und Umgebung. Dort haben die Menschen genug Zeit und das Geld, um sich auf eine spezielle Suche nach Lebensinhalten zu machen.

Krank? Beruflich am Wendepunkt? In einer Lebenskrise? Heinz Grill weiss Rat.

Grills ehemalige Schüler betreiben auch Psychotherapie- und Naturheilpraxen Denn bei Grill findet der Suchende bei Weitem nicht nur Yoga. Wer tiefer einsteigt, erlebt Grill auch als Referenten medizinischer Fortbildungen, in denen er «über die Depression als Ursache vieler Erkrankungen im physischen Apparat und die Bedeutung der Leber hierbei» spricht. Er ist auch Experte für «Lichtnahrung», einer höchst umstrittenen esoterischen Methode, deren Anhänger sich von einer nicht genau zu definierenden kosmischen Lebensenergie ernähren wollen. Weltweit sollen sich Menschen mit dieser fixen Idee im Kopf zu Tode gehungert haben.

Laut Eigenwerbung bietet Grill auch «spirituelle Perspektiven und die berufliche Orientierung im Sinne einer Synthese von Seelenleben und fachlicher Kompetenz». Krank? Beruflich am Wendepunkt, in einer Lebenskrise? Heinz Grill weiss Rat.

Yogaschulen, die auf der Lehre von Heinz Grill basieren, gibt es vielerorts in Süddeutschland. Seine ehemaligen Schüler betreiben auch Psychotherapie- und Naturheilpraxen, geben Nachhilfeunterricht, eine leitet eine Volkshochschule in Bayern. Grill, der sich in der Tradition des Anthroposophen Rudolf Steiners sieht, bildet auch Lehrer, Pädagogen und Erzieher in einer «spirituell erweiterten Pädagogik» fort und bietet Kurse speziell für Ärzte und Heiler an. Wie gross die Zahl seiner Anhänger ist, lässt sich nicht sagen, und nicht jeder, der mit seiner Lehre in Berührung kommt, ist ein Fanatiker. Er und seine Schüler dürften aber Hunderte Yoga-Lehrer ausgebildet, Tausende Menschen behandelt, beraten und betreut haben.

«Die Meister-Schüler-Bindung kann bei Grill immer noch sehr eng sein.»Schweizer Informationsstelle «Kirchen – Sekten – Religionen»

Die hohe Kunst des «geistigen Schauens», ebenfalls im Grill-Portfolio, übertragen seine Schüler sogar aufs Backen von Brot: So führe den Bäcker beim Backen im Idealfall «die Vorstellung und die innere Anteilnahme, wie sich der Vorteig und der Brotteig ideal entwickelt», schreibt eine treue Grill-Anhängerin in einer Anleitung und zitiert Heinz Grill so: «Die Zuckerbildung ist am stärksten an der Peripherie und strömt nach innen. Die Kruste und der dynamische Innenteil sind von aussen nach innen mit Farbe durchdrungen.»

Das klingt lustig, ist es aber nicht. Nach Ansicht der Schweizer evangelischen Informationsstelle «Kirchen – Sekten – Religionen» gehört Heinz Grill zwar keinesfalls «mehr zu den Trend-Esoterikern unserer Tage». Dennoch werde bis heute deutlich, so die Schweizer Stelle, «dass die Meister-Schüler-Bindung bei Grill immer noch sehr eng sein kann». Solche treuen Schüler seien nicht in der Lage, bei Grill «auch nur den geringsten Fehl und Tadel zu entdecken».