Freiwillige ersetzen den Staat – Die Armee der Besenträger will den Staat aufräumen Beiruts Bürger stemmen die jüngste Katastrophe so wie alle Krisen zuvor: in Eigenregie, mit Improvisation und viel Solidarität. Von ihrer Regierung haben sie genug. Moritz Baumstieger aus Beirut

Aufmarsch der Besen- und Schaufelträger: Viele Beiruter haben aus eigenen Stücken begonnen, ihre Stadt aufzuräumen. Foto: Elizabeth Fitt (Dukas)

Als die Sonne im Smog hinter dem zerstörten Getreidesilo versinkt, wirkt Mark Darido fast gelöst. In der Nähe des Hafens machen Schaulustige ihre Selfies, umgeben von einer apokalyptisch anmutenden Katastrophenlandschaft. Noch voller ist es in der Rue Armenia, einige Ruinenreihen weiter. Tausende junge Menschen schieben sich über die Hauptstrasse in Beiruts Ausgehviertel Gemmayze, fast wie an einem ganz normalen Freitag. Hallo hier, Faust-Check dort. Es ist ja Corona-Zeit.