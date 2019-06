Die Angst vor Facebook-Währung wächst

Randal Quarles heisst der Chef des FSB. In einem Brief hat er sich im Vorfeld des G-20-Gipfels zu Libra geäussert. Er schreibt, dass eine breitere Verwendung neuer Arten von Kryptowährungen wie Libra für den Massenzahlungsverkehr eine genaue Prüfung durch die Behörden erfordere.

Dies, um sicherzustellen, dass solche Währungen hohen Regulierungsstandards unterliegen. «Das FSB wird die Risiken sehr genau und koordiniert überwachen und bei Bedarf zusätzliche multilaterale Massnahmen in Betracht ziehen», schreibt Quarles im Brief weiter.

Mit seiner Kritik ist Quarles nicht alleine. Auch andere Währungshüter haben sich nach der Verkündigung der Pläne letzte Woche dafür ausgesprochen, dass Libra reguliert werden muss. So etwa Repräsentanten des Internationalen Währungsfonds oder der englischen Notenbank. Von der Bank of England heisst es etwa, dass eine solche Weltwährung den höchsten Standards der Regulierung unterliegen müsste.

Nationalbank bleibt entspannt

Etwas anders sieht es die Schweizerische Nationalbank. Direktor Thomas Moser hatte sich am Dienstag an einer Kryptoveranstaltung in Zug entspannt gezeigt ob der neuen Währung. Das Weissbuch, das die Grundlagen von Libra aufzeigt, sehe professionell aus.

Auch wenn die SNB etwas aus der Reihe tanzt: Die Tatsache, dass sich nun auch der Chef des FSB einschaltet, zeigt, dass Libra von Anfang an eng begleitet werden wird. Zu gross ist die Angst, dass die Währung das Finanzsystem destabilisieren könnte.

Denn mit rund 2,7 Milliarden Nutzern hat Facebook – zusammen mit Whatsapp und anderen Diensten aus dem Hause Zuckerberg – das Potenzial, der Währung zum Durchbruch zu verhelfen. Sie könnte nicht zuletzt das globale Finanzsystem komplett verändern.

Die Behörden tun gut daran, von Anfang an genau hinzuschauen. Das sieht auch UBS-Chef Sergio Ermotti so. An einer Veranstaltung sagte er, dass die Gefahr bestehe, dass die neuen Player sich so schnell im Finanzwesen breitmachen, dass die Regulierer der Entwicklung hinterherzuhinken drohen. Mit Blick auf die geplante Digitalwährung Libra von Facebook sieht Ermotti die Banken durch Regulierung geschützt. «Für einmal sollte Regulierung helfen.»