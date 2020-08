Aareschlucht ist gefragt – Dichtestress auf engen Pfaden Ferien im eigenen Land bringen den Ausflugszielen im Oberland grosse Besucherströme – aber auch Dichtestress. Eine Gratwanderung, ob in der Aareschlucht oder auf der Hängebrücke in Sigriswil. Hans Peter Roth

Der Besucheraufmarsch im Eingangsbereich der Aareschlucht (ostseitig) ist derzeit gross. Foto: Bruno Petroni

Ein «Gstungg» sei das in der Schlucht. So und ähnlich äussern sich Touristen, die aktuell durch die Aareschlucht wandern. Tatsächlich: Weil die Schweizerinnen und Schweizer ihre Ferien diesen Sommer mehrheitlich hierzulande verbringen, beglücken sie gerade die klassischen Touristenziele im Berner Oberland mit schon fast rekordverdächtigen Besucherströmen. Sie helfen, Löcher zu stopfen, welche die Corona-Krise in so viele Kassen des Tourismus gerissen hat.