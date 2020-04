Samstagsmarkt in Bern – Dezentrale Stände ausgebucht Am Samstag kommt in Bern wieder so etwas wie Marktstimmung auf: Alle 28 neuen Einzelstände werden besetzt sein. Jürg Steiner

So wird es noch eine Weile nicht aussehen: Bundesplatz-Märit, als er Mitte März letztmals durchgeführt wurde. Foto; Enrique Munoz Garcia

Work in progress: So nennt Marc Heeb, Co-Leiter des Stadtberner Polizeiinspektorats, die Lage auf seinem Pult. Seit Donnerstag ist bekannt, dass die Stadt die Möglichkeiten, einen Einzelmarktstand zu betreiben, erweitert hat. 28 neue Standorte, verteilt auf praktisch dem ganzen Stadtgebiet, sind bewilligt worden. Die Einzelstände dürfen etwa in der Fussgängerzone Bümpliz, am Ostring und auf dem Europaplatz aufgebaut werden. Auf dem Bundesplatz sind – in gebührendem Abstand – drei Stände erlaubt, auf dem Bärenplatz zwei und auf dem Waisenhausplatz drei.