Deshalb lassen sich Frauen online gut abschleppen

Grund 2: Anonymität

«Mich einem fremden Mann hinzugeben, ist viel einfacher als jemandem, mit dem ich mich bereits stundenlang unterhalten habe», meint Luana, 34. Anderen Frauen geht es genauso. Sie wollen ablegen, wer sie im Alltag sind, und ihre Rollen als Chefin oder Mutter hinter sich lassen. Wer über eine Plattform wie TheCasualLounge nach neuen Sex-Partnern sucht, kann sein Privatleben schützen, ohne auf Sex verzichten zu müssen.

Grund 3: Auswahl

An Partys und in Bars ist der Männeranteil häufig grösser als die Anzahl der Frauen. Frauen fühlen sich dann schnell überfordert, wenn ihnen mehrere Männer gleichzeitig den Hof machen. Sind sie allerdings online auf einem Erotik-Portal wie TheCasualLounge unterwegs, fällt es ihnen leichter, Avancen anzunehmen. «Die plumpe Anmache im Club funktioniert bei mir nicht», berichtet etwa Eva, 29, und fügt hinzu: «Nie würde ich mit einem Mann einfach so mitgehen. Hatte ich allerdings die Chance, ihn anhand seines Profils online bereits abzuchecken, fällt meine Hemmschwelle.»

Nicht nur Lisa, Luana und Eva chatten über das Schweizer Erotik-Portal TheCasualLounge regelmässig mit Männern, die sie nach einem kurzen digitalen Kennenlernen unverbindlich zum Sex treffen. Was die Nutzer an der Sex-App Tinder vermissen, schätzen sie umso mehr bei TheCasualLounge: nämlich nicht nur die Anonymität der Plattform und die Seriosität der Mitglieder, sondern auch die Möglichkeit, anhand von sexuellen Vorlieben und geografischem Standort nach Männern Ausschau halten zu können. Wer heute nach neuen, spannenden Sex-Partnern für kurze Abenteuer sucht, ist bei TheCasualLounge genau richtig. Jetzt kostenlos anmelden und noch heute ein Date finden!