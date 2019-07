Des Kaisers Rückkehr in den Thurgau

Doch Kritik und Häme lässt der 57-jährige Kaiser hinter sich, als er im August 1865 mit seiner Frau in die Schweiz reist. Dorthin, wo er seine wilden Jugendjahre verbracht hat: Von 1815 bis 1838 lebte er hauptsächlich im Schloss Arenenberg in Salenstein am Bodensee. Kein Wunder, spricht der französische Kaiser astreinen Thurgauer Dialekt. Jetzt ist er inkognito als «Graf von Pierrefonds» unterwegs, um offizielle Empfänge zu vermeiden.

Die kleine Tour de Suisse Napoleons beginnt in der Ostschweiz. Die Thurgauer Zeitung sendet einen Reporter zum Bahnhof in Konstanz, von wo dieser ungewöhnlich blumig von der Ankunft des Kaisers berichtet: «Da kam er, zwar etwas gebückten Hauptes, aber sehr gesund und frisch aussehend, wir möchten fast sagen blühend. Scharfen Auges und freien Blickes, den Stempel des Herrschers auf der Stirne tragend, steigt er in den Wagen.»

Der «blühende» Kaiser Frankreichs weilt vom 18. bis am 21. August im Schloss Arenenberg. Als er es vor 27 Jahren verlassen musste, hatte er beim Abschied gesagt: «Ich scheide mit Schmerzen von euch; wenn ich aber wiederkomme, soll Freude walten.» Das tut es! Bollerschüsse annoncieren den freudigen Besuch, der Salensteiner Männerchor bringt ein Ständchen dar, eilig errichtete Triumphbögen schmücken die Strassen, ein grosses Feuerwerk erhellt den Nachthimmel. Eine Spazierfahrt mit dem Dampfboot Arenenberg führt den hohen Gast nach Schaffhausen, wo ihn ein Kadettenkorps im «Kronenhof» empfängt.

Napoleon III. freut sich, «den Ort der glücklichen Jugendzeit» wiederzusehen; vor zehn Jahren hat er, der Thurgauer Ehrenbürger, das Schoss Arenenberg zurückgekauft. Jetzt füllt er auf der Schlossterrasse die Kelche seiner Gäste eigenhändig mit Champagner. Volksnah schüttelt er die Hände des jubelnden Publikums, spricht mit Gästen in bestem Thurgauer Dialekt und verteilt kaiserliche Auszeichnungen.

Schürzenjäger und Herzensbrecher

Vielleicht hat es in der Menschenmenge junge Menschen, die dem Kaiser sehr ähnlich sehen. Als junger Prinz kannte er zwischen Schaffhausen und Konstanz alle zwielichtigen Lokale. Ein badischer Freiherr berichtet in seinen Memoiren, dass sorgende Mütter damals ihre Töchter versteckten, sobald dieser Prinz in der Nähe auftauchte. Louis-Napoléon war ein notorischer Schürzenjäger und Herzensbrecher.