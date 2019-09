Der Weltlauscher

«Es dürfte Menschen geben, die in ihrem Leben kaum ein natürliches Geräusch hören», sagt Bryan Pijanowski. Auf seiner Visitenkarte steht «Professor für Klangökologie» an der Purdue University im US-Bundesstaat Indiana. Den Begriff «Weltlauscher» findet er durchaus passend. Er hat mehr als vier Millionen Geräusche aufgezeichnet, er will nun aus Veränderungen über die Jahre hinweg die Konsequenzen erklären. «Wir waren jahrhundertelang mit der Umgebung verbunden und haben Klänge zur Orientierung und zum Überleben genutzt. Diese Fähigkeit ist uns abhanden gekommen», glaubt Pijanowski. Die Stadt, so seine These, trenne einen von der Natur, und weil es dort vergleichsweise weniger Geräusche mit wichtigen Informationen gebe, «stecken wir uns Stöpsel in die Ohren und kapseln uns noch weiter ab».

Pijanowski ist ein hemdsärmeliger Typ, an den Schultern beinahe so breit wie hoch (er ist sehr hoch), er nennt sich selbst einen «Forscher aus dem 19. Jahrhundert, ausgestattet mit Werkzeugen aus diesem Jahrtausend», und wie jeder Mensch, der seine Berufung gefunden hat, kann er leidenschaftlich über diese Berufung reden: «Ich war an entlegenen Orten, an denen man mehr als 400 Spezies gleichzeitig hören kann, dazu Tausende Geräusche wie Gräser und Bäume, Regen und Stürme. Es ist mein Ziel, die Leute wieder mit diesem Planeten zu verbinden. Klang gab es in unserem Universum schliesslich 300'000 Jahre vor Licht, und wir dürfen nicht vergessen: Alles, was sich bewegt, erzeugt ein Geräusch – und alles in diesem Universum bewegt sich.»

Man kann sich vorstellen, wie sich Pijanowski im Indiana-Jones-Outfit durch Patagonien kämpft, um auf einem Gletscher ein Mikrofon zu installieren, das ein Jahr lang zu jeder vollen Stunde eine Minute lang Geräusche aufzeichnet. Wie er den wackligen Turm auf der südostasiatischen Insel Borneo besteigt und eine Nacht lang einfach nur lauscht. Wie er alleine («ich will keine störenden Geräusche hören») und mit allerhand Geräten durch den Regenwald in Südamerika pilgert und tagelang darauf wartet, den Sound eines Gewitters zu erleben. Das, sagt er, sei übrigens das faszinierendste Geräusch der Welt.

«Geräusche sorgen für Erinnerungen, aber auch für Emotionen.»Bryan Pijanowski, Professor für Klangökologie

«Hmmmmmm», brummt er, so wie Bud Spencer brummt, wenn er kolossal genervt ist. In der Nähe des Äquators gibt es keine kalte und warme Luft, die sich vermischen kann, also ist Donner dort ein dumpfes Rollen. «In Europa und Nordamerika gibt es das Geräusch, das die meisten kennen», sagt er und macht: «Kchchchch, bumm, peng, rrrrrrrr». In Alaska dagegen: ein Heulen, als würde jemand aus tiefster Seele seufzen und sämtlichen Schmerz der Welt ausatmen, «Aaaaaaaaah». Das Geräusch in der Wüste könne er nicht reproduzieren, das müsse man schon selbst erleben.

Der erste Kontakt zur Aussenwelt im Leben eines Menschen sei die Stimme der Mutter, lange vor der Geburt; der letzte Sinn, der vor dem Tod den Dienst aufgebe, sei das Gehör. Dennoch habe der Mensch die Fähigkeit des Zuhörens verloren, nicht nur in politischen und gesellschaftlichen Debatten, bei denen so viele Leute noch nicht einmal darauf warten, bis sie endlich wieder selbst dran sind mit Reden. Das will Pijanowski ändern, er hat den Film «Global Soundscapes» gedreht, der nun in Nordamerika gezeigt wird und dann auch in deutsche IMAX-Kinos kommen soll.